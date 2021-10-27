البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من المقر البابوي بالعباسية

مصراوي

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء، من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

وواصل قداسة البابا تواضروس الثاني سلسلة التأملات التي يقدمها من خلال مزمور ٣٧، حيث تناول موضوع تعامل الله العادل مع الأشرار في النهاية وأن ظلمهم للأبرار لا يدوم إلى الأبد.

وبدأ قداسة البابا تواضروس منذ الأول من شهر سبتمبر الماضي سلسلة جديدة من العظات في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، من خلال مزمور ٣٧ تحت عنوان "دروس في الحكمة"، ويعد موضوع اليوم هو الدرس التاسع من دروس هذه السلسلة.

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