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بعد غلق شارع الهرم.. الجيزة توجه رسالة للمواطنين بشأن التحويلات المرورية

09:02 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
بعد غلق شارع الهرم.. الجيزة توجه رسالة للمواطنين بشأن التحويلات المرورية

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت محافظة الجيزة، رسالة إلى المواطنين بشأن التحويلات المرورية البديلة لغلق شارع الهرم (التحويلة الأولى) محطة المريوطية.

وناشدت المحافظة، من خلال "فيديو" نشرته على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، المواطنين بضرورة الالتزام بها واتباع الإرشادات المرورية لتلاشي أي إعاقات مرورية.

وجاء في الفيديو:" القادم من طريق ميدان النصر (الرماية) يسلك الطريق يمينا إجباريا وصول إلى طريق المنصورية، والاستمرار في السير بطريق المنصورية وحتى فتحة الدوران الأولى، واتباع فتحة الدوران.

-استكمال السير في الطريق حتى الدخول إلى محور ترسا.

-تسلك الطريق اليمين وصولا إلى كوبري المريوطية الجديد.

-الصعود إلى كوبري المريوطية الجديد.

-استكمال السير في شارع ترسا حتى فتحة الدوران.

-اتباع الدوران للدخول إلى شارع نعمة الله.

-الدخول إلى شارع نعمة الله وبنهايته تصل إلى شارع الهرم، واستكمال السير بالشارع.

-انتهاء التحويلة والوصول إلى شارع الهرم.

غلق شارع الهرم الجيزة التحويلات المرورية الإرشادات المرورية طريق ميدان النصر

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