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هل حققت فنادق شرم الشيخ والغردقة إشغالات 100%.. المنشآت الفندقية تُجيب​

09:25 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
هل حققت فنادق شرم الشيخ والغردقة إشغالات 100%.. المنشآت الفندقية تُجيب​

هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية

كتب- يوسف عفيفي:

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الحديث عن ارتفاع نسب الإشغالات الفندقية في شرم الشيخ والغردقة "غير صحيح" قائلا:"الغرفة بقالها سنة دلوقتي مش بتطلب من الفنادق أي نسب مئوية عن حجم إشغالاتها نظرًا للحالة التي تعيشها البلاد".

وقال "الشاعر"، لمصراوي،:"أي معلومة تشاع على وسائل التواصل الاجتماعي أو بين المواطنين خاطئة"، لافتًا إلى أن حجم الإشغالات يستند على نسب صحيحة من الفنادق عن طريق غرفة المنشآت الفندقية ووزارة السياحة".

وتابع: " وصول نسبة إشغال أحد الفنادق لـ100% -(مفول)- لا يقاس على باقي الفنادق الأخرى في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، لأن كل فندق له ظروفه الخاصة وحجم إشغالاته المختلفة حسب الظروف الراهنة".

وأشار الشاعر، أن هناك توجه عام بعدم الحديث عن نسب الإشغالات في الفنادق حتى تزول الغمة بشكل كامل، لافتا إلى أن المؤشرات الحالية تبشر بأن يكون الموسم الشتوي الحالي خيرا ونتمنى أن يستمر على هذا الإطار.

وعن قرار العودة للطاقة الاستيعابية في الفنادق بنسبة 100%، أكد عضو غرفة المنشآت الفندقية، أن كل الفنادق نفذت قرار العودة للطاقة الاستيعابية بالكامل فور صدور القرار.

هشام الشاعر غرفة المنشآت الفندقية فنادق شرم الشيخ فنادق الغردقة

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