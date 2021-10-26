قرار شجاع.. برلمانية: إلغاء الطوارئ تشجيع للسائحين بالعالم على زيارة مصر

كتب- نشأت علي

وصفت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بإلغاء مد حالة الطوارئ بالشجاعة والحكمة.

وتوقعت عضو مجلس النواب، أن ينعكس هذا القرار بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادى في مصر، لا سيما ما يتعلق بعوائد السياحة المنتظرة خلال الشهور المقبلة.

وأكدت أنه عندما يصف رئيس الجمهورية مصر بأنها واحة للأمن والاستقرار فإن هذه رسالة من أعلى مستوى لعموم السائحين على مستوى العالم وتشجيعا لهم على زيارة مصر، وهو الأمر الذي من المؤكد أن يحدث حالة من الانتعاش في الأسواق السياحية المصرية بما يعزز ويدعم قدرات الاقتصاد المصري.

ودعت عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إلى ضرورة استغلال قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في الترويج للمواقع السياحية المصرية، واستخدام وصف الرئيس السيسي لمصر بأنها واحة للاستقرار والأمان في المنطقة لتشجيع السياح على قضاء عطلاتهم في مصر.

وقالت: "لم نكن لنصل لهذا القرار بدون تضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم لكى تنتصر مصر على الارهاب وتصل إلى هذه اللحظة التاريخية بإلغاء مد حالة الطوارئ".