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تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ 3 من أعضائها لاختيارهم بلجنة التثقيف بـ"الوطنية للصحافة"

09:21 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ 3 من أعضائها لاختيارهم بلجنة التثقيف بـ"الوطنية للصحافة"

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

(مصراوي):

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التهاني لثلاثة من أعضائها لاختيارهم بلجنة التثقيف وتنمية الوعي القومى بالهيئة الوطنية للصحافة.

وضم التشكيل الجديد للجنة الشيماء عبدالإله عضو الهيئة الوطنية والمتحدث الإعلامي للتنسيقية رئيسًا، وعضوية صابرين حجازي، وزكي القاضي، أعضاء التنسيقية كأعضاء جدد.

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للزملاء الثلاثة دوام التوفيق والسداد في خطواتهم المقبلة.​

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الهيئة الوطنية للصحافة الشيماء عبدالإله

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