تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ 3 من أعضائها لاختيارهم بلجنة التثقيف بـ"الوطنية للصحافة"
(مصراوي):
تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التهاني لثلاثة من أعضائها لاختيارهم بلجنة التثقيف وتنمية الوعي القومى بالهيئة الوطنية للصحافة.
وضم التشكيل الجديد للجنة الشيماء عبدالإله عضو الهيئة الوطنية والمتحدث الإعلامي للتنسيقية رئيسًا، وعضوية صابرين حجازي، وزكي القاضي، أعضاء التنسيقية كأعضاء جدد.
وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للزملاء الثلاثة دوام التوفيق والسداد في خطواتهم المقبلة.
الخبر التالى:ننشر نص مواد إنشاء ماكينات المياه وكيفية الترخيص والرسوم
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان