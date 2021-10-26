تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ 3 من أعضائها لاختيارهم بلجنة التثقيف بـ"الوطنية للصحافة"

(مصراوي):

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التهاني لثلاثة من أعضائها لاختيارهم بلجنة التثقيف وتنمية الوعي القومى بالهيئة الوطنية للصحافة.

وضم التشكيل الجديد للجنة الشيماء عبدالإله عضو الهيئة الوطنية والمتحدث الإعلامي للتنسيقية رئيسًا، وعضوية صابرين حجازي، وزكي القاضي، أعضاء التنسيقية كأعضاء جدد.

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للزملاء الثلاثة دوام التوفيق والسداد في خطواتهم المقبلة.​