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أول تعليق من "سياحة النواب" بشأن السماح للمنشأت الفندقية العمل بكامل طاقتها

07:56 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
أول تعليق من "سياحة النواب" بشأن السماح للمنشأت الفندقية العمل بكامل طاقتها

النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى

كتب- مصراوي:
أشادت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب بقرار السماح للمنشأت الفندقية والسياحية والمقاهى والكافتيريات والكافيهات والاتوبيسات والمراكب السياحية باستقبال نزلائها ومرتاديها بكامل الطاقة الاستيعابية.

وقالت علي، إن هذا القرار ممتاز وله إيجابيات كثيرة على قطاع السياحة ويأتى فى ضوء حرص الدولة ومساندتها للقطاع السياحي والفندقي على تجاوز هذه الأزمة لأن الفنادق كانت تعمل بنسبة 70% من طاقتها الاستيعابية منذ يوليو الماضي، في إطار إجراءات مكافحة الجائحة.

وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن هذا القرار يؤكد نجاح الدولة بجميع مؤسساتها في إدارتها لأزمة كورونا الأمر الذى كان له مردود ايجابى قوى فى عودة حركة السياحة الخارجية لمصر.

وأوضحت أن عودة العمل بكامل الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية يأتى مع ضرورة التشديد على التطبيق الصارم لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها في هذا الشأن.

لجنة السياحة والطيران نورا علي مجلس النواب المنشآت الفندقية

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