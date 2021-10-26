حدث في 8 ساعات| وزيرة الصحة تتعرض لأزمة قلبية.. والأرصاد تكشف موعد التقلبات الجوية
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد عن مواعد التقلبات الجوية المتوقعة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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