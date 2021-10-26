ماذا كتب رئيس الوزراء في الكتاب الذهبي بمقر "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" في باريس؟

كتب- يوسف عفيفي:

زار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، في العاصمة الفرنسية باريس، بالتوقيع في "الكتاب الذهبي" الذي يعد السجل التاريخي لهذه المنظمة.

وكتب مدبولي: "في هذه المناسبة الاستثنائية والخاصة بالاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتوقيع البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، تحرص مصر على ترسيخ معلم مهم في شراكتها الاستراتيجية مع المنظمة لابتكار "سياسات أفضل لحياة أفضل".

وعقد رئيس الوزراء والوزراء أعضاء الوفد المرافق، جلسة مباحثات موسعة مع "ماتياس كورمان" سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أشاد خلالها السكرتير العام بما حققته مصر من تطور على الصعيد الاقتصادى والمالى، مما جعلها مؤهلة لتوقيع اتفاق قُطرى مع المنظمة.

,وجه الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأعضاء الفريق المصرى الذى تفاوض على تفاصيل البرنامج القُطرى على مدار ما يقرب من عامين، وصولاً إلى توقيع الاتفاق اليوم.

كما أكد السكرتير العام للمنظمة على أن مصر سوف تستفيد من خلال البرنامج القُطري من خبرات وإمكانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يوفر الدعم الفني لسياسات الإصلاح الهيكلي الطموحة التي تقوم مصر بتنفيذها في الوقت الراهن.

ووجه السكرتير العام الشكر للحكومة المصرية، ووزارة المالية على جهودها في التوصل لمشروع الاتفاق الدولي الخاص بالضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن توقيع الاتفاق القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يأتى فى توقيت مهم للغاية، مع تبني مصر برنامج الإصلاح الهيكلي، ومن ثم نتطلع للاستفادة من الخبرات الثرية والمتراكمة لدى المنظمة، لمزيد من التطوير، ولمساعدة مصر في تحقيق مستهدفات التنمية.

وقال مدبولى: إن اليوم يمثل البداية لرحلة مهمة من التعاون بين مصر والمنظمة، ولن نتوانى عن استغلال هذه الفرصة المهمة، للاستفادة من كل برامج الدعم الفني التي تتيحها المنظمة.

واستعرض الوزراء أعضاء الوفد المصري مجالات التعاون المقترحة بين وزاراتهم والمنظمة، والتي عكست الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين.

واختتم رئيس الوزراء جلسة المباحثات بتوجيه الدعوة للسكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لزيارة مصر على رأس وفد من قيادات المنظمة، للاطلاع عن قرب على التجربة المصرية الرائدة في التنمية.