وزير الأوقاف: قرار الرئيس بعدم مد حالة الطوارئ "جرئ وشجاع"

(مصراوي):

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم مد حالة الطوارئ، مؤكدًا أنه قرار جرئ وشجاع يتسق مع شجاعة الرئيس ورؤيته الثاقبة للأمور، وهو مؤشر إيجابي لاستقرار الدولة المصرية وأنها واحة أمن وأمان بفضل الله عز وجل، ثم بفضل تضحيات أبنائها البواسل ولا سيما من ضحوا بأنفسهم من الشهداء العظام في سبيل أمنها وأمانها.

وقال وزير الأوقاف: "تابعنا بفخر حالة الترحاب الكبير وطنيا ودوليا بهذا القرار الشجاع"، الذي يؤكد أن مصر ماضية بقوة في بناء دولة ديمقراطية حديثة تعبر عن الجمهورية الجديدة، جمهورية البناء والتعمير والعبور بمصر نحو مستقبل عظيم بإذن الله تعالى.

وأكد وزير الأوقاف، أن هذا القرار واحد من القرارات العظيمة الشجاعة التي اتخذها الرئيس، والتي أذهلت الكثيرين عند صدورها وسرعان ما تحولت إلى واقعًا ملموسًا، مثل قرار إنشاء المجرى الملاحي الثاني لقناة السويس والذي تم في عام واحد، وقرار القضاء على فيروس c، والذي تحول إلى تجربة تدرس عالميًا، ومبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة حياة كريمة، ومبادرات الحماية الاجتماعية وتطوير الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، وكل ما يتصل بالمشروعات القومية والبنية التحتية، ليأتي هذا القرار الشجاع بعدم مد حالة الطوارئ بمثابة تتويج لجهود عظيمة بذلت في بناء الدولة المصرية في عهد الرئيس.