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ساويرس يعلق على إلغاء مد الطوارئ: خطوة مبهجة تشجع الاستثمار والسياحة

11:29 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
ساويرس يعلق على إلغاء مد الطوارئ: خطوة مبهجة تشجع الاستثمار والسياحة

المهندس نجيب ساويرس

(مصراوي):

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ.

وغرّد ساويرس عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: "السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء، خطوة شجاعة ومبهجة تعزز الاستقرار وتشجع الاستثمار والسياحة".

وأعلن الرئيس السيسي اليوم الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد، لأول مرة منذ سنوات.

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