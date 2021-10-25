رئيسة "قومي المرأة" تعرض تقرير مصر بشأن اتفاقية "السيداو" غدًا

كتبت- نور العمروسي:

في إطار فعاليات اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمنعقدة حاليًا في مقر الأمم المتحدة بجنيف، تعرض غدًا الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، تقرير مصر حول التقدم المحرز في بنود الاتفاقية خلال الجلسة الخاصة.

يذكر أن وفد مصر المشارك من جنيف يضم كل من السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفير محمود عفيفي نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والمستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة، فيما يضم وفد مصر المشارك من القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ممثلي وممثلات الوزارات والهيئات والمؤسسات المصرية.