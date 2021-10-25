وزير الري العراقي يزور المركز القومي لبحوث المياه على هامش أسبوع القاهرة للمياه

كتب- مصراوي:

زار مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية والري العراقي، ووفد مرافق له، المركز القومي لبحوث المياه، اليوم؛ بناء على دعوة من وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

بدأت فعاليات الزيارة بعرض فيلم وثائقي تضمن الأنشطة البحثية للمركز ومعاهده، وتفقد الوفد عددا من الأعمال البحثية التي تقوم بها المعاهد التابعة للمركز، حيث بدأت بزيارة النموذج الطبيعي الخاص بدراسة حماية شواطئ مدينة بورسعيد.

كما زار الوزير العراقي، مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، والذي يدعم بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض النيل.

وعقب ذلك، تفقد الوفد النموذج الفيزيائي المعد لقناطر ديروط الجديدة، في إطار مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، والذي يهدف لتحسين أعمال الري في خمسة محافظات هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

كما زار الوزير العراقي - ومرافقوه - المعامل المركزية للرصد البيئي، حيث استمع إلى عرض عن الأنشطة التي يتم تنفيذها ومنها تحليل قياسات نوعية المياه، وذلك بإجراء التحاليل الفيزيوكيميائية والميكروبيولوجية والبيولوجية للمشاريع القومية والتجارب البحثية بالاشتراك مع المعاهد البحثية التابعة للمركز وقطاعات الوزارة وتنفيذ برامج ضبط وتوكيد الجودة للمحافظة على ديمومة شهادة الاعتماد الدولية للأيزو، بالإضافة لزيارة التجربة البحثية في مجال اختبار قدرة الأغشية على تحلية المياه بدرجات ملوحة مختلفة، والتي يقوم بتنفيذها وحدة البحوث الاستراتيجية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئي.

وفي إطار فعاليات الزيارة، تم استعراض التجربة البحثية التي تم تنفيذها بمعهد صيانة القنوات المائية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئي والمتمثلة في تصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تم تجربتها للاستفادة من مياه الصرف الصحي الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز باستخدام تقنية التهوية والتي تعد إحدى التقنيات قليلة التكلفة، حيث تعتمد على طريقة التهوئة المباشرة الممتدة، والتي تتميز بانخفاض تكاليف أعمال الصيانة أثناء التشغيل، مع إمكانية استخدام مواد أولية قليلة التكلفة في معالجة مياه الصرف الصحي.

رافق الوزير العراقي خلال الزيارة الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك بوزارة الموارد المائية والري.