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الأزهر يقرر إعفاء 3 آلاف طالب بمعاهد الشرقية من المصروفات الدراسية

05:18 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
الأزهر يقرر إعفاء 3 آلاف طالب بمعاهد الشرقية من المصروفات الدراسية

الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:​

قرر الأزهر الشريف، إعفاء ثلاثة آلاف طالب بالمعاهد الأزهرية بالشرقية من المصروفات الدراسية خلال العام الدراسي الحالي.

وأوضح الأزهر الشريف، أن الإعفاء يأتي ضمن دعم الطلاب المتعثرين عن سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022/2021.

وقال الدكتور محمد السروي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إنه تمت الموافقة على إعفاء ثلاثة آلاف طالب بجميع المراحل بالمنطقة.

ومن جانبه قال عبد الله حسين، الوكيل الثقافي لمنطقة الشرقية الأزهرية، إنه تم إعفاء 2000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية، و300 بالاعدادية، و700 الثانوية، من المصروفات الدارسية، وتم إخطار جميع المعاهد بهذه الموافقة.

وقال علاء محمدي، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، إن هناك خدمات متنوعة تقدم إلى طلاب منطقة الشرقية الأزهرية من ذوي الأسر الفقيرة، واليتامى بالتنسيق مع الإداره العامه للرعاية الاجتماعية.

الأزهر الشريف المصروفات الدراسية المعاهد الأزهرية الشرقية

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