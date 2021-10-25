خطوة ممتازة.. "سياحة النواب" تشيد بإقامة معرض "آرت دي إيجيبت" بمنطقة الأهرامات

كتب- مصراوي:

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن افتتاح المعرض الفني الرابع لمؤسسة آرت دي إيجيبت تحت عنوان "الأبد هو الآن" الذي يقام هذا العام في منطقة أهرامات الجيزة في الفترة من 21 أكتوبر الجاري حتى 7 نوفمبر المقبل، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والخارجية ومنظمة اليونسكو، خطوة ممتازة ولها مردود إيجابي قوي في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

يقام الحدث في موقع من أبرز المعالم الأثرية والتاريخية المهمة في العالم، كما أنه بمثابة رسالة مهمة للعالم بأن مصر بها أهم المقاصد السياحية والكنوز الأثرية وبلد الأمن والأمان والاستقرار .

وأضافت رئيس سياحة النواب إن معرض آرت دي إيجيبت يعد الأول من نوعه وحدث تاريخي سوف يلفت أنظار العالم مجدداً لمنطقة الأهرامات والمعالم الأثرية من خلال الحضور الكبير للمشاركين من فنانين عالميين ومحليين معاصرين من جميع أنحاء العالم، والذي يروج من جديد لحضارة مصر العريقة وكنوزها التي تمتد لـ4500 سنة؛ خصوصًا في ضوء إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة كمرشدين فنيين وحراس للتراث طوال مدة المعرض .

وأضافت نورا أن هذا المعرض يؤكد للعالم أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية صارمة ضد فيروس كورونا بنجاح، كما أن هذا الحدث المهم سوف يظهر التأثير العالمي العميق لمصر القديمة، واستمرارية هذا التأثير من خلال الفنون الثقافية المعاصرة، والإبداع في خلق أعمال تثير الخيال لتظل مصدراً لإلهام الفنانين عبر التاريخ .