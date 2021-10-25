أمطار بنسبة 20% وبرودة ليلا.. تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة غدا الثلاثاء على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الاثنين، إنه يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وذلك خلال فترة النهار.

وحول الأجواء ليلا فيسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا.