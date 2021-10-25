رئيس أكاديمية البحث العلمي يكشف أبرز مخرجات البحث العلمي في 4 سنوات

كتبت- داليا شبل:

كشف الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن أبرز المشروعات البحثية خلال الفترة من 2016 – 2020 في مجالات " الطاقة والمياه، الزراعة، النقل والطرق والبتروكيماويات، الطب، البيئة، قطع الغيار، الثقافة العلمية" و التي تم عرضها في منتديات تسويق مخرجات البحث العلمي .

وأشار صقر - في التقرير الذي رفعه للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الشأن - إلى أهم المشروعات البحثية في مجال الطاقة والمياه، ومنها مشروع وحدات مستقلة لتحلية مياه الآبار تعمل بالطاقة الشمسة بدون بطاريات، ومشروع وحدات شمسية حرارية صغيرة لمجتمعات دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في مصر، إلى جانب مشروع وحدة ضغط عالي عالية الكفاءة تعمل بالطاقة الشمسية ومدمجة مع وحدة تحلية مياه البحر، ولا يوجد مثيل لها في السوق المحلي.

واستعرض صقر أبرز المشروعات البحثية في مجال الزراعة ، ومنها مشروع الحملة القومية للنهوض بإنتاجية القمح بما يسهم فى زيادة الإنتاج الكلي ليصل إلى حوالي 11 مليون طن، بما يحقق 75% من الاكتفاء الذاتي، وكذلك مشروع ماكينة حقن الأمونيا الغازية، والذي يهدف لتطوير أنظمة جديدة لتسميد الأراضي، عن طريق حقنها بالأمونيا.

وأكد رئيس الأكاديمية أن أهم المشروعات البحثية في مجال النقل والطرق والبتروكيماويات، هى وحدة تقنية منخفضة التكاليف لبناء الطرق بمكون محلي بنسبة 80%، ويتميز بأنه آمن على البيئة، ومشروع روبوت إزالة العبوات المفخخة وتشتيتها، ويتمتع بخاصية حماية الروبوت من التدمير حال انفجار العبوة المفخخة.

وفي مجال الطب، قال صقر إن من أبرز المشروعات البحثية في هذا المجال هو جهاز مراقبة المريض للاستخدام بغرف الرعاية المركزة والعمليات وأقسام الطوارئ بالمستشفيات، ومشروع شريحة طبية للتعرف على الأمراض، حيث يمثل هذا المشروع فائدة مجتمعية كبيرة لتشخيص الأمراض مثل السرطان وغيره، ولا يوجد مثيل له في السوق المحلي والأجنبي.

وبالنسبة لمجال البيئة، أشار الدكتور محمود صقر إلى مجموعة من المشروعات في مقدمتها مشروع وحدة الصوبة الحرارية، ومشروع تطوير وحدة لطحن قش الأرز، ومشروع وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي.

ولفت رئيس الأكاديمية إلى المشروعات البحثية في مجال قطع الغيار، والتي تم إنتاجها بالفعل من خلال مشروعات تعميق المكون المحلي بالمسبك التجريبي بمركز بحوث وتطوير الفلزات بالإضافة للمشروعات البحثية في مجال الثقافة العلمية والمتمثلة في مسلسل الأزهر.​