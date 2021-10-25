في أول زيارة لمفتٍ مصري للبلقان.. شوقي علام يتوجه إلى البوسنة والهرسك لدعم التعاون الإفتائي

كتب - محمود مصطفى:

توجه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صباح الاثنين، إلى العاصمة البوسنية سراييفو، بدعوة من الشيخ حسين كفازوفيتش، رئيس العلماء والمفتي العام للبوسنة والهرسك.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها، الاثنين، أن المفتي يعقد خلال الزيارة عدة لقاءات مع "رئيس العلماء والمفتي العام للبوسنة والهرسك، والمفتون، ومديرو الإدارات، وعمداء الكليات، ومديرو المدارس الشرعية، ورئيس غرفة الشعوب في برلمان البوسنة، وعضو مجلس رئاسة البوسنة، ورئيس المجلس التشريعي للمشيخة الإسلامية، وإلقاء محاضرة بكلية الدراسات الإسلامية في سراييفو.

وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، أمين الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن زيارة الدكتور شوقي علام تعد أول زيارة لِمُفْتٍ رسمي مصري يزور منطقة البلقان، من أجل تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والمشيخة الإسلامية في البوسنة".

وأضاف نجم أن زيارة المفتي جاءت في إطار استراتيجية دار الإفتاء والأمانة لمد جسور التواصل والتعاون مع المفتين والهيئات الإفتائية في مختلف دول العالم، وتطبيق الخطة التي وضعتها الأمانة لنشر صحيح الدين وضبط بوصلة الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف في الخارج، وتقديم كافة أشكال الدعم الشرعي والإفتائي للمسلمين في الخارج.