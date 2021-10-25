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على هامش أسبوع القاهرة للمياه.. الجامعة الأمريكية تعقد مؤتمرا حول" الإدارة المستدامة للزراعة في مصر" الأربعاء

12:56 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
على هامش أسبوع القاهرة للمياه.. الجامعة الأمريكية تعقد مؤتمرا حول" الإدارة المستدامة للزراعة في مصر" الأربعاء

أسبوع القاهرة الرابع للمياه

كتب- محمود مصطفى:

يعقد مشروع ديفلاج DeVilag التابع لمركز الأبحاث التطبيقية للبيئة والاستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، صباح الأربعاء المقبل، مؤتمرا بعنوان ""نحو مسار مشترك للإدارة المستدامة للزراعة في مصر" بفندق النيل ريتز كارلتون بالتحرير.

وأوضحت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في بيان لها، الاثنين، أن المؤتمر يعد جزءا من من فعالية أسبوع المياه في القاهرة 2021، الذي انطلق أمس الأحد.

وتلقي السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، ويحضره الدكتور هاني سويلم، الأستاذ بمعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، المدير المؤسس لمركز الأبحاث التطبيقية للبيئة والاستدامة وبرنامج الدراسات العليا للتنمية المستدامة.

ويشهد المؤتمر كوكبة من الاستشاريين والعلماء وصناع القرار الذين سيشاركون في جلسات مختلفة وعلى مدار يوم كامل سيناقشون العديد من الموضوعات ذات الصلة.​

أسبوع القاهرة للمياه الجامعة الأمريكية مؤتمر الإدارة المستدامة للزراعة مشروع ديفلاج

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