3.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك "السخنة" في سبتمبر الماضي

كتب- محمد عبيد:

تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى الإفراج عن 6 آلاف و395 شهادة جمركية وارد نهائى بجمارك السخنة، بإجمالي 26 ألفًا و534 حاوية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: "القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات" في سبتمبر الماضي.

وأضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة، بلغت 859 مليونًا و372 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و313 مليونًا و38 ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول 1502 بيان جمركي خلال سبتمبر الماضى، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و417 مليونًا و15 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 5 ملايين و413 ألف جنيه.

وتابع التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر سبتمبر الماضى بلغت نحو 3 مليارات و172 مليونًا و410 آلاف جنيه.

استعرض الوزير، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.