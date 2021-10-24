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جبالي يستقبل رئيس وزراء ألبانيا.. ويبحثان تعزيز التعاون البرلماني -صور

12:41 م الأحد 24 أكتوبر 2021
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كتب- مصراوي:

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر.

رحب جبالي برئيس وزراء ألبانيا، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها مع جمهورية ألبانيا الصديقة في ضوء الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة والمُمتدة بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس النواب ضرورة أن تكون تلك الزيارة نقطة تحول نحو شراكة تعاونية شاملة بين البلدين، مؤكداً تطلعه لتعزيز التعاون البرلماني مع البرلمان الألباني لما فيه صالح الشعبين المصري والألباني الصديقين.

ووجه إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا، شكره وتقديره للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تحمل قواسم وسمات تاريخية مشتركة، متطلعاً لدفع تلك العلاقات إلى آفاق تتناسب مع تاريخها المُمتد.

ألبانيا رئيس وزراء ألبانيا حنفي جبالي مجلس النواب

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