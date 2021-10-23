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السيسي يوجّه بمواصلة مواجهة التعدي على الأرض الزراعية بكل حسم

05:43 م السبت 23 أكتوبر 2021
السيسي يوجّه بمواصلة مواجهة التعدي على الأرض الزراعية بكل حسم

الاجتماع

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، واللواء إيهاب عبدالسميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الزراعة الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية ومراكز تجميع الألبان، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فضلاً عن نشاط شركة النصر للكيماويات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الزراعة استعرض كذلك جهود الوزارة فيما يتعلق بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لوقف هذه التعديات، حيث وجّه الرئيس بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواصلة حصر حالات التعدي وتطبيق الإجراءات الحاسمة لمواجهة تلك التعديات.

الرئيس عبدالفتاح السيسي التعدي على الأرض الزراعية السيد القصير وزير الزراعة

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