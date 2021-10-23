بـ 49 جنيها للكرتونة.. المجمعات الاستهلاكية تبدأ استلام البيض من اتحاد منتجي الدواجن

كتب- محمد سامي:

بدأت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين استلام البيض من منتجات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ووزارة الزراعة.

وتستهدف التموين طرح البيض في منافذها المختلفة أمام المواطنين بسعر 49 جنيها للطبق الواحد.

ومن المستهدف أن تتسلم شركات المجمعات الاستهلاكية نحو 6500 كرتونة بيض كمرحلة أولى وتوزيعها بالمنافذ.

كما تعمل الوزارة على طرح مختلف أنواع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا على المواطنين.