"الزراعة" تزيل تعديات الأراضي الزراعية وتحيل المخالفين إلى النيابة العسكرية -صور

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء، تواصل مديريات الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي التصدي للبناء على الأراضي الزراعية وتقوم بإزالة التعديات في المهد وأي أعمال تشوين، وإعادة الأرض الزراعية إلى طبيعتها مرة أخرى مع إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية وتحرير المخالفات بالرقم القومي؛ لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم.

وأكد القصير أن هناك تعاونًا بين وزارات الزراعة والداخلية والتنمية المحلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في حماية الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال، مشيرًا إلى أنه لا تهاون إطلاقًا في ذلك، ومحاسبة المسؤولين المقصرين في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

وناشد زير الزراعة المواطنين بعدم التعدي على الأراضي؛ حتى لا يتعرضوا إلى المساءلة القانونية، والإبلاغ عن أية حالات تعدٍّ من خلال الخط الساخن للوزارة 19561 أو 15500.

وعقد د.عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، اجتماعًا مع مديري إدارات حماية الأراضي على مستوى الجمهورية.

و‏أكد الشناوي رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التعديات، وأن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أية محاولات للبناء على الأراضي الزراعية.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد استبعد أمس بعض المسؤولين في مديرية الزراعة بالدقهلية المقصرين في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

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