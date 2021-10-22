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مائل للبرودة في هذا التوقيت.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

01:39 م الجمعة 22 أكتوبر 2021
مائل للبرودة في هذا التوقيت.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

الطقس

كتب-أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً السبت.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، الجمعة، أنه يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على كل الأنحاء.

وأشارت إلى أن الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ولفتت إلى أنه توجد شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق القاهرة وشمال الصعيد من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كما يلي:

القاهرة: 27 -18

الإسكندرية:26-19

وادي النطرون:26-17

مطروح:25-18

الإسماعيلية: 27-17

طابا:26-20

شرم الشيخ:29-22

سوهاج : 30-18

أسوان:35-20

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الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية شبورة مائية

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