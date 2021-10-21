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استمرار التحسن.. تعرف على تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة

09:49 م الخميس 21 أكتوبر 2021
استمرار التحسن.. تعرف على تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة

الطقس

كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

وتسود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فيما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20% تقريبًا).

وينشر "مصراوي" بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي:

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس

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