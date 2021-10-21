Masrawy logo white

تحذير من الصحة للسيدات: ظهور هذه العلامة مؤشر على الإصابة بسرطان الثدي

10:50 م الخميس 21 أكتوبر 2021
تحذير من الصحة للسيدات: ظهور هذه العلامة مؤشر على الإصابة بسرطان الثدي

سرطان الثدي

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان "إنفوجرافيك" عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك يكشف عن أمراض تصيب المرأة بسرطان الثدي.

ووجهت الوزارة تحذيرًا للسيدات قائلة:"ظهور إفرازات غير طبيعية من الثدي، مؤشر لاحتمالية إصابتك بسرطان الثدي، لذلك ننصحك بالكشف المبكر في الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

وتابعت الوزارة: "مواعيد الوحدات يوميًا ما عدا الجمعة، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً".

يمكنك معرفة مكان وحدتك عن طريق موقع

www.100millionseha.eg

أو الاتصال على الخط الساخن: 15335

FB_IMG_1634848773285

سرطان الثدي وزارة الصحة إفرازات غير طبيعية الوحدات الصحية صحة المرأة

الخبر التالى:

​"العاملين بالقطاع الخاص" تعلق على تأخر صرف رواتب عمال أحد مصانع الغزل لـ3 أشهر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
868

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

320207

إجمالي الإصابات

18058

إجمالي الوفيات

270193

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تعرف على تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا