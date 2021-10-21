"التنسيقية" تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي عقب إطلاق استراتيجيتها الجديدة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

وقالت التنسيقية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن ذلك جاء بعد إعلانها ليلة أمس إطلاق استراتيجية جديدة تستهدف استقبال مزيد من الآراء السياسية من خارجها عبر منصاتها سواء على صفحات وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر موقعها الصحفي، فضلا عن تحويل لجانها إلى منتديات موسعة، وتدريب أعضائها الجدد بشكل متميز، وكذلك تدريب دفعة من المتطوعين.

وأوضحت أن الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تضمنت دور المركز الإعلامي بعد التطوير في نشر أفكار ونتاج عمل أعضاء التنسيقية في مختلف المجالات.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الاستراتيجية الجديدة بتفاعل قوي وثناء على الانفتاح ومبدأ استيعاب جميع الآراء التي كانت تتبناه التنسيقية منذ تدشينها وتواصل تطوير ذلك الأمر عبر الاستراتيجية الجديدة.