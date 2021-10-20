تحذير و3 نصائح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 21 أكتوبر إلى السبت 23 أكتوبر 2021.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن البلاد تشهد أجواء خريفية وطقس معتدل على كافة الأنحاء، واستقرارا في الأحوال الجوية، مع استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأشارت الهيئة، إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة البحرين، أوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط معتدلة من (٢:١.٥متر) ويسمح بكافة الأنشطة البحرية، والبحر الأحمر وخليج السويس مضطرب من (٣:٢.٥متر).

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين ٢٨:٢٧ درجة، والسواحل الشمالية بين ٢٧:٢٦ درجة، وشمال الصعيد بين ٢٩:٢٨ درجة، وجنوب الصعيد بين ٣٥:٣٤ درجة.

وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية التي تتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء التي سرعان ما تنقشع.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين، بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات التالية:

١-يفضّل ارتداء جاكت خفيف أثناء الساعات المتأخرة من الليل .

٢-القيادة بحذر في الصباح الباكر أثناء الشبورة المائية

٣-الإكثار من تناول السوائل الدافئة.