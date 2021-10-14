بعروض في سماء مصر.. القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ 89

ما هي طائرات الجيل الرابع التي انضمت للجيش المصري؟.. قائد القوات الجوية



كتب- محمد سامي:

نفذت القوات الجوية عدد من العروض الجوية في سماء مصر التي عكست مستوى الكفاءة والتدريب الراقي الذي يتمتع به نسور الجو، وذلك في إطار احتفالاتها بعيدها التاسع والثمانين.

وقال الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، إن القوات الجوية ماضية في طريقها نحو التطوير والتحديث المستمر وذلك وفقًا لأحدث النظم القتالية العالمية لتكون دائمًا على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر، وهنأ رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية والذى يوافق ذكرى يوم الرابع عشر من أكتوبر لعام 1973، والذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة (بمعركة المنصورة).

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عُقد بإحدى القواعد الجوية بمناسبة الإحتفال بعيد القوات الجوية.

وأشار إلى أن القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية هائلة ومتنوعة وتضم أحدث الطائرات مختلفة الطرازات والمزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات، بما يضمن لها التفوق الكمي والنوعي، ويعزز قدرات القوات المسلحة على تأمين وبسط سيطرتها الجوية على جميع المحاور الإستراتيجية للدولة المصرية .

وأكد قائد القوات الجوية على الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية لتطوير وتحديث قدراتها خاصة فيما يتعلق بنظم وأساليب القتال الجوى وإتاحة الفرصة لمقاتلي القوات الجوية لتنفيذ العديد من التدريبات والمناورات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.

ولفت إلى أن رجال القوات الجوية سيظلون مقتدين برجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه من شُهَدَائِنا الأَبرَار الذين قدموا أغلى ما لديهم فى سبيل الله لتحيا مِصر آمنة مستقرة فى عِزة وإباء أبد الدهر، محافظين على أعلى درجات الإستعداد القتالى لتنفيذ مهامهم التى تسند إليهم بكفاءة واقتدار لتصون وتحمي مقدرات الوطن.