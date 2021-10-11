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بـ5 مليارات.. "خطة النواب" توافق على ضمان وزير المالية قرض لصالح مصر للطيران

01:08 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
بـ5 مليارات.. "خطة النواب" توافق على ضمان وزير المالية قرض لصالح مصر للطيران

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، على قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.

ووافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلى المصرى وبنك مصر) بدلاً من عبارة البنك المركزي المصري، حيث أن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.

مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة مصر للطيران مجلس الوزراء

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