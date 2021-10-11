ضرورات ومحظورات.. توجيهات مهمة من الصحة لمنع انتشار كورونا بين طلاب المدارس

انطلاق الحوار المفتوح بين وزير الري مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام

كتب- محمد نصار:

وجهت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح للطلاب للوقاية من فيروس كورونا المستجد في ظل بدء العام الدراسي الجديد.

يأتي ذلك تزامنا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

إرشادات عامة

- السعال أو العطس في الكوع المثني أو في منديل والتخلص منه فورا.

- تحية الناس من خلال التلويح بالأيدي أو الإيماء بالرأس أو وضع اليد على القلب.

- غسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمهما بمطهر كحولي.

- تنظيف الأسطح والأشياء التي تلمس باستمرار.

- البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض.

- الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر.

تحذير من تشارك زجاجات المياه

كما وجهت وزارة الصحة والسكان تحذيرا لطلاب المدارس بشأن المشاركة في استخدام زجاجات المياه في الشرب.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها: استخدم زجاجة المياه الخاصة بك ولا تشارك زملائك أدواتهم الشخصية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

تقوية المناعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان تفاصيل وجبة الإفطار الصحية طوال فترة الدراسة للأطفال بالمدارس.

وأكدت الصحة على وجوب تناول الطفل إفطارا خفيفا ومتوازنا يقلل من الشعور بالإرهاق ويمد المخ بالطاقة اللازمة.

وقالت إنه يمكن للطفل أن يتناول صباحا طبقا من البليلة أو سندوتش جبن أو فول مع ثمرة فاكهة.

توجيه للأمهات

طالبت وزارة الصحة والسكان الأمهات بالحرص على النظافة الشخصية ومتابعة الطفل بعد العودة من المدرسة.

وأوضحت الوزارة أن توفير وجبات صحية للطفل يمكنة من التحصيل الدراسي الجيد.