موعد وأماكن صرف منحة شيخ الأزهر لمستحقي "بيت الزكاة"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، صرف 500 جنيه منحة للمستحقين التابعين لبيت الزكاة والصدقات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وبدأ بيت الزكاة صرف منحة عيد الأضحى المبارك للمستحقين عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب بطاقة تحقيق الشخصية، إضافة إلى المنحة الشهرية الخاصة بشهر يونيو.

ويندرج صرف الإعانات الشهرية للمستحقين تحت برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأولى بالرعاية الذي يعتبر أحد البرامج التنموية لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.



وكان بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أعلن بدء ذبح 1000 عجل بلدي؛ لتوزيعها على الأُسَر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في جميع محافظات، وذلك في إطار مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة» لإدخال السرور على أهالينا المستحقين قبل عيد الأضحى بلحوم صدقات.



وأوضح أن عملية الذبح تستمر لمدة ثلاثة أيام تحت إشراف بيطري كامل؛ للتأكد من سلامة اللحوم التي سيتم توزيعها على المستحقين في كل المحافظات.

وينطلق فريق «بَيْتُ الزُّكاةِ وَالصَّدَقَاتِ» لبدء إجراءات توزيع اللحوم في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة حتى مغرب يوم عرفة، وذلك إيمانًا من بيت الزكاة والصدقات بدوره في دعم الأُسَر الفقيرة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

ودعا بيت الزكاة والصدقات الراغبين في المشاركة في المبادرة لإدخال السرور على المستحقين من خلال المساهمة بمبلغ 600 جنيه قيمة 2 كيلو لحوم صدقات، إيمانًا بقول الله تعالى: {‌وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ ۦمِسۡكِينٗا وَيَتِيمٗا وَأَسِيرًا}[الإنسان:8].