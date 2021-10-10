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الجيزة تطرح أكشاك للإيجار في هذا الموعد (شروط وتفاصيل).. فيديو

04:34 م الأحد 10 أكتوبر 2021
الجيزة تطرح أكشاك للإيجار في هذا الموعد (شروط وتفاصيل).. فيديو

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، طرح مزايدة علنية لتأجير أكشاك أمام الراغبين في ميداني الجيزة والمريوطية.

وأوضحت الجيزة، في بيان، أن المزايدة ستكون في جلسة 17 / 10 2021 بديوان عام المحافظة بإدارة العقود والمشتريات.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

أولا- الأوراق المطلوبة

1. صورة البطاقة.

2. كراسة الشروط والمواصفات.

3. تفويض رسمي معتمد.

4. سداد تأمين ابتدائي لدخول المزايدة:

ثانيا- أكشاك بموقف سرفيس المريوطية:

1- كشك رقم "1" تأمین ابتدائي 7 آلاف جنيه.

2- كشك رقم "2" تأمین ابتدائي 5 آلاف جنيه.

ثالثا- أكشاك بموقف سرفيس ميدان الجيزة:

1- كشك رقم "1" تأمین ابتدائي 5 آلاف جنيه.

2- كشك رقم "2" تأمین ابتدائي 3 آلاف جنيه.

3- كشك رقم "3" تأمين ابتدائي 3 آلاف جنيه.

الجيزة أكشاك للإيجار أحمد راشد

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