طلب برلماني باستدعاء وزير التعليم العالي لموافقته على إنشاء رجل أعمال 10 جامعات خاصة

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، باستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إلى مجلس النواب؛ لمعرفة ما تردد عن منحه أحد رجال الأعمال موافقات لإنشاء عشر جامعات خاصة.

وتساءل رمزي، في بيان عاجل قدمه، اليوم الأحد، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن حقيقة ما تردد عبر وسائل الإعلام عن هذا الملف.

وتساءل النائب عن ضوابط منح تراخيص إنشاء الجامعات الخاصة، وعما إذا كان القانون يسمح بالحق لمواطن في إنشاء 10 جامعات خاصة دفعة واحدة!

وقال رمزي: "أنا شخصيًّا لا أصدق هذا الموضوع، وأتمنى ألا يكون صحيحًا؛ لأنه لا يعقل أن رجل أعمال واحدًا يمكن أن يمتلك 10 جامعات خاصة.. ولكن الأمر يتطلب من الدكتور خالد عبد الغفار أن يكشف عن جميع الحقائق في هذا الملف، مناشداً رئيس مجلس النواب أن يسمح له بإلقاء بيانه أمام أول جلسة قادمة لمجلس النواب يوم 17 من الشهر الجاري؛ لإلقاء بيانه العاجل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار لحضور هذه الجلسة للرد على تساؤلاته بشأن هذا الملف؛ لأنه إذا كان هذا الموضوع صحيحًا فإن الأمر يتطلب وضع ضوابط جديدة لإنشاء الجامعات الخاصة؛ حتى لا يتحول التعليم إلى "سبوبة"؛ خصوصًا مع الارتفاع الجنوني في أسعار ورسوم الالتحاق بالجامعات الخاصة.