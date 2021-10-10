3 قرارات مهمة للهيئة الوطنية للصحافة بخصوص الخدمات الطبية للأعضاء والعاملين

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، 3 قرارات مهمة للهيئة الوطنية للصحافة، بشأن نظام الخدمات الطبية للأعضاء والعاملين بالهيئة.

وبحسب القرار رقم 7 لسنة 2020، يتم تحصيل أية مديونيات مستحقة على المستفيد من هذا النظام سنويا من حساب المستشفيات وقيمة توقيع الكشف الطبي والتحاليل والأشعة.

وإلى نص القرارات: