3 قرارات مهمة للهيئة الوطنية للصحافة بخصوص الخدمات الطبية للأعضاء والعاملين
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية، 3 قرارات مهمة للهيئة الوطنية للصحافة، بشأن نظام الخدمات الطبية للأعضاء والعاملين بالهيئة.
وبحسب القرار رقم 7 لسنة 2020، يتم تحصيل أية مديونيات مستحقة على المستفيد من هذا النظام سنويا من حساب المستشفيات وقيمة توقيع الكشف الطبي والتحاليل والأشعة.
وإلى نص القرارات:
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