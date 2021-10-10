Masrawy logo white

3 قرارات مهمة للهيئة الوطنية للصحافة بخصوص الخدمات الطبية للأعضاء والعاملين

12:43 م الأحد 10 أكتوبر 2021
3 قرارات مهمة للهيئة الوطنية للصحافة بخصوص الخدمات الطبية للأعضاء والعاملين

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، 3 قرارات مهمة للهيئة الوطنية للصحافة، بشأن نظام الخدمات الطبية للأعضاء والعاملين بالهيئة.

وبحسب القرار رقم 7 لسنة 2020، يتم تحصيل أية مديونيات مستحقة على المستفيد من هذا النظام سنويا من حساب المستشفيات وقيمة توقيع الكشف الطبي والتحاليل والأشعة.

وإلى نص القرارات:

الهيئة الوطنية للصحافة الخدمات الطبية الخدمات الطبية للأعضاء الصحافة

الخبر التالى:

تحقيق فائض من الميزانية لأول مرة.. انتهاء عموميات شركات "الكهرباء" بانعقاد ٤ جمعيات مختلفة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
831

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

611

متعافون اليوم

311576

إجمالي الإصابات

17658

إجمالي الوفيات

262654

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تغطية خاصة| "رجعوا التلامذة".. إقبال كبير بالمدارس في أول أيام العام الدراسي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا