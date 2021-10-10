الكيلو يبدأ بـ٦٥ جنيهًا.. "التموين": ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد النبوي بالمجمعات الاستهلاكية

قال بيان صادر عن وزارة التموين، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، تلقى تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول ضخ حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية.

وأفاد التقرير ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد النبوى الشريف بمجمعات الشركة التي يصل عددها إلى ١٣٠٠ مجمع استهلاكي بتخفيضات تتفاوت ما بين ٢٥ و٣٠ في المئة.

وأكدت التقرير أن الحلوى المتوفرة بالمجمعات الاستهلاكية بجودة عالية ومن إنتاج شركات الوزارة.

وأكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سعر الكيلوجرام بحلوى المولد بالمجمعات يبدأ من ٦٥ جنيهًا، والـ2 كجم ١٣٠ والـ3 كجم ٢٠٠ جنيه.

وأضاف كمال أن العلبة تتكون من فولية وسمسمية وملبن وبندق وأقراص بالمكسرات وجوزية وجوز الهند.. وغيرها.

وأكد معاون وزير التموين المتحدث الرسمي أن المصيلحي شدد على الشركة القابضة ضخ كميات كبيرة كل يوم بالمجمعات الاستهلاكية لتخفيف العبء عن المواطنين بالمناسبات، وعلى الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بتكثيف الحملات على أسواق حلوى المولد؛ للتأكد من مطابقتها المواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفة في عرض حلوى غير مطابقة للمواصفات أو تضر بالصحة العامة للمواطنين.