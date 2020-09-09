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غدا.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وغانا

07:38 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
غدا.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وغانا

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تستأنف شركة مصر للطيران، غدا الخميس، رحلاتها المباشرة بين القاهرة وأكرا بدولة غانا، وذلك بمعدل رحلتين أسبوعيًا، بعد توقفها أكثر من ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس عبر المسافرين.

يأتي ذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة.

وأعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 38 رحلة دولية، غدا الخميس، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الاستثنائية، والرحلات الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.​

مصر للطيران غانا أزمة فيروس كورونا تعليق الرحلات الجوية

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