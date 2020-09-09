جهاز مدينة العبور يستعد لاستقبال موسم الشتاء.. وحملة بدمياط الجديدة لضبط وصلات المياه والصرف الصحي المخالفة

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم توجيه الإدارات المختصة بالبدء في أعمال الصيانة الدورية لبالوعات صرف مياه الأمطار ومراجعة المعدات المستخدمة في أعمال الكسح وشفط المياه ومراجعة صيانة أكشاك وأعمدة الكهرباء للاستعداد لموسم الشتاء مبكراً، مع الاهتمام برفع كفاءة أعمال النظافة والاهتمام بالرقعة الخضراء بالمدينة.

وأعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، أسفرت عن ضبط عدد كبير من وصلات المياه المخالفة ووصلات الصرف الصحي غير المقننة بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وكذا تحصيل بعض المستحقات المالية المستحقة للجهاز لدي العملاء، وإعطاء مهلة لأصحاب المديونيات العالية للسداد، تمهيدا لرفع العدادات وفصل المياه في حالة عدم الالتزام.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة لجنة مشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن بالجهاز بالاشتراك مع شرطة التعمير، والمنوط بها المرور علي جميع الأحياء والمجاورات بمدينة دمياط الجديدة، لضبط وصلات المياه أو وصلات الصرف غير المقننة، والتي يقوم بعض الأهالي بإنشائها دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، مما يتسبب في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب علي كفاءة مرفق المياه والصرف بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين، واستكمال المرور لضبط المخالفات بجميع أنحاء المدينة.