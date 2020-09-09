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بينهم 3 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 358 شابا بالإسماعيلية

01:07 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
بينهم 3 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 358 شابا بالإسماعيلية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية 358 شاباً، منهم 3 شباب من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 1836 شاباً.

وقال نمر ضامن مدير المديرية، إن المديرية تلقت شهر أغسطس الماضي 13 شكاوى مطالب عمالية، تم تحويل 4 منها للمحكمة العمالية وتسوية 2 شكوى أخرى، و 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف ضامن، أن المديرية عقدت ندوتين توعية عمالية في كلاً من شركتي "جى بى تك" و"فيرتكال جينز" لصناعة الملابس الجاهزة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات طبقاً لما تضمنه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأشار إلى أن المديرية، أجرت زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 82 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 143 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة الإسماعيلية

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