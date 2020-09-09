أكثر الكلمات إنتشاراً

العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية الطقس مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام

05:00 ص الأربعاء 09 سبتمبر 2020
ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام

طقس حار

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الأربعاء - الخميس - الجمعة.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن طقس الأربعاء مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة والوجه البحري 35 - 23، والسواحل الشمالية 30- 24، جنوب سيناء 39- 28، شمال الصعيد 37 -24، جنوب الصعيد 43- 28 درجة.

وأكدت الهيئة أن طقس غدًا الخميس، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 - 23، والسواحل الشمالية 30- 24، جنوب سيناء 37- 28، شمال الصعيد 36 -24، جنوب الصعيد 41- 28 درجة.

وأضافت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، حار رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة والوجه البحري 36- 23، والسواحل الشمالية 31- 24، جنوب سيناء 38- 28، شمال الصعيد 39 -24، جنوب الصعيد 41- 28 درجة.

وأوضحت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الـ3 أيام، ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بالحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بجانب تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، كما تنشط الرياح على شمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أن فرص سقوط الأمطار مازالت مستمرة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.​

طقس حار هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة السواحل الشمالية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100041

    عدد المصابين

  • 79008

    عدد المتعافين

  • 5541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27455073

    عدد المصابين

  • 19498458

    عدد المتعافين

  • 895830

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا