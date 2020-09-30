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بهدف مشاركة البيانات المكانية.. محافظ القاهرة يكرم فريق عمل البوابة الجغرافية

05:58 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020
بهدف مشاركة البيانات المكانية.. محافظ القاهرة يكرم فريق عمل البوابة الجغرافية

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

كرم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فريق عمل البوابة الجغرافية بمحافظة القاهرة تقديرًا لما بذلوه من جهد في عمل مشروع البوابة الجغرافية مما أدى لحصولها على المركز الأول كأفضل مشروع في تطبيق أنظمة المعلومات الجغرافية لقطاع المحليات وذلك بالتعاون مع شركة إيزري شمال شرق أفريقيا.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن القاهرة هي أول محافظة على مستوى الجمهورية في إنشاء البوابة الجغرافية بهدف مشاركة البيانات المكانية مع الإدارات المختلفة والأحياء وكافة الجهات العاملة في قطاع المحليات، كما يسهم المشروع في تسهيل نشر البيانات وتعميمها وتوفير العديد من التطبيقات المتميزة ومؤشرات الأداء مما يسهم في تطوير العمل بالمحافظة ومشاركة البيانات بين الأحياء المختلفة وتجميعها في المركز الرئيس بالمحافظة لاتخاذ القرار الصحيح بشأنها.

وأكد محافظ القاهرة، على أهمية استخدام التكنولوجيا وتطويعها لخدمة العمل في المحليات وتذليل كافة المعوقات لتقديم خدمة أسهل لكافة المواطنين.

ويشمل المشروع العديد من التطبيقات منها تطبيق المباني الآيلة للسقوط وتطبيق المباني التراثية وتطبيق أملاك المحافظة وحصر الأكشاك والمدارس وغيرها من التطبيقات التي تسهم في تسهيل دورة العمل بالمحافظة.

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة البوابة الجغرافية

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