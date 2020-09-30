كورونا في 24 ساعة| وفاة كل 16 ثانية عالميًا.. و124 إصابة جديدة في مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إحصاء رويترز الذي كشف أن وفيات كورونا في مختلف أرجاء العالم تجاوزت حاجز المليون اليوم الثلاثاء مع تزايد أعداد الوفيات وسط تسارع الإصابات في عدد من البلدان، وتضاعف عدد الوفيات بسبب الأمراض المرتبطة بفيروس كورونا من نصف مليون في ثلاثة أشهر فقط وتصدرت قائمة الوفيات الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

ويموت ما يقرب من على 5400 حول العالم كل 24 ساعة، وفقا لحسابات رويترز بناء على متوسط الوفيات حتى الآن في سبتمبر أيلول، ويعادل هذا نحو 226 وفاة في الساعة أو وفاة كل 16 ثانية، فخلال مشاهدة مباراة كرة قدم مدتها 90 دقيقة، يموت 340 في المتوسط.

كما أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 124 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتسجيل 13 وفاة حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

الصحة: 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 وفاة

طلاب نيويورك يعودون للمدارس بعد تأخير بسبب المخاوف من كورونا

السعودية تسجل 27 حالة وفاة و539 إصابة جديدة بكورونا

بعد تسجيل مليون وفاة: كيف مزّق فيروس كورونا العالم؟

فقدنا اليوم زعيمًا ورجل دولة.. مجلس الوزراء ينعى الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت

المفتي: الدعاء للمصابين بفيروس كورونا من غير المسلمين جائز شرعًا

الصين: لا وفيات أو إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 12 إصابة وافدة من الخارج

الأمم المتحدة: على البشرية التعلم من أخطائها بعد تجاوز عدد ضحايا كورونا المليون

توجيهات السيسي بالاستعداد للموجة الثانية المحتملة لكورونا.. تتصدر عناوين الصحف

البرازيل: تسجيل 13155 إصابة و317 وفاة جديدة بكورونا

وفاة كل 16 ثانية.. ماذا يفعل كورونا حاليا في العالم؟

كيف تفشى فيروس كورونا في أنحاء العالم؟

دولة أوروبية تفرض إجراءات تقييدية "إضافية" وسط ارتفاع قياسي في إصابات كورونا

كورونا عربيًا: أكثر من مليون و631 ألف إصابة.. ووفيّات دولة واحدة تتجاوز 9 آلاف

الصحة العالمية: حصيلة ضحايا كورونا في العالم أكبر من المعلن

وزيرة الصحة: الدولة مستعدة لمواجهة أي زيادات في إصابات كورونا