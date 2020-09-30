حدث ليلاً| 124 إصابة جديدة بكورونا ومناظرة مشتعلة بين ترامب وبايدن

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة: 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 508 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96094 حالة.

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"أمن قومي".. السيسي يؤكد لرئيس الوزراء البريطاني أهمية المياه للشعب المصري

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون .

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عمرو حنفي: لا توجد أي إصابات بفيروس كورونا في البحر الأحمر

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن نسبة السياحة بالمحافظة تفوق الـ 20% من كرواتيا وصربيا وهولندا، مشيرًا إلى أن هذه النسبة جيدة وفقًا للأوضاع الحالية وأزمة فيروس كورونا.

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ترامب - بايدن.. المناظرة الرئاسية الأولى (تغطية خاصة)

يترقب ملايين الأمريكيين المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، والتي يديرها مذيع "فوكس نيوز" كريس والاس، وسط توقعات بأن يشاهدها نحو ١٠٠ مليون شخصًا حول العالم.

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بايدن: الانتخابات طريقنا لإزاحة ترامب.. والأخير يشكك بنزاهة الاقتراع بالبريد

قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إن منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، مُجبر على قبول نتيجة الانتخابات، داعيًا الأمريكيين إلى النزول والمشاركة بقوة في الاقتراع، مشيرًا إلى أنه الطريق الوحيد لإزاحة ترامب عن منصبه.

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بايدن: ترامب أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

انتقد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن منافسه الرئيس دونالد ترامب، واتهمه بـ "إفساد الأمور" أثناء توليه منصبه.

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ترامب: بايدن انتفع من منصبه السابق.. والأخير: أنت دمية بيد بوتين

قال المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، إن اتهامات الرئيس الحالي دونالد ترامب لابنه ليس لها أساس من الصحة، مضيفًا أن نجله أدى واجبه الوطني في الحرب بالعراق، وقضى هناك عامًا كاملاً، متهمًا الرئيس بأنه تسبب في إفقار ملايين الأمريكيين الذين أصبحوا أكثر انقسامًا وأكثر ضعفًا وأقل صحة في عهده.

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الحديث عن الضرائب يشعل مناظرة ترامب - بايدن

اشتبك المرشحان للانتخابات الرئاسية الأمريكية ٢٠٢٠، الرئيس دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، بسبب الضرائب، وسط مزاعم عن تهرب الأول من دفع ملايين الدولارت للضرائب، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق قبل بدء المناظرة.

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اتهامات متبادلة بين ترامب وبايدن في أولى المناظرات الرئاسية

اتهم المرشح الديمقراطي جو بايدن، منافسه الرئيس دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية، بإنه يرغب في حرمان نحو ٢٠ مليون أمريكي من الاستفادة من قانون "أوباما كير".

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الديوان الأميري: مراسم دفن أمير الكويت مقتصرة على الأقرباء فقط

أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، أن مراسم دفن فقيد الوطن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ستقتصر على أقربائه فقط، امتثالًا لمتطلبات السلامة والصحة العامة.

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الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في رحيل الشيخ صباح

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا، الثلاثاء، بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيه عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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كورونا عربياً: قفزات في إصابات 3 دول.. ووفيّات مصر تقترب من 6 آلاف

سجّلت الدول العربية ارتفاعاً في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19"، ليوم 29 سبتمبر الجاري، حيث سُجّلت 14 ألفاً و940 إصابة جديدة، وصل معها إجمالي المُصابين إلى مليون و646 ألفاً و433 حالة، في حين أودى الوباء بحياة 246 شخصاً جدد، لتبلغ حصيلة الوفيّات 29 ألفاً و583 حالة، حسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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