رئيس "الوطنية للصحافة" يكشف سبب دمج بعض الإصدارات بالتغييرات الصحفية

(مصراوي):



قال عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن التغييرات الصحفية التي تم إعلانها اليوم جاءت لتعكس رؤية الهيئة للنهوض بالمؤسسات الصحفية، لتواجه التحديات الكبيرة التي تشهدها الصحافة القومية.

وأضاف في تصريحاته على هامش اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة، أن التغييرات استهدفت الدفع بعدد من الوجوه الشابة لتولي المواقع القيادية، وإعطاء الفرصة للقيادات التي أثبتت كفاءة خلال الفترة الماضية.

وأشار الشوربجي إلى أن الجمع بين رئاسة تحرير الصحف المسائية والبوابات الإلكترونية، جاء بهدف ترشيد النفقات ومواجهة التغييرات الكبيرة والمتلاحقة التي تقتضي التواجد الإلكتروني القوي للمؤسسات الصحفية، وتحقيق روابط فعالة ومؤثرة بين الصحافة المطبوعة والإلكترونية لمواجهة المنافسة القوية مع تطوير المحتوي بما يحقق سرعة التفاعل مع الأحداث المتلاحقة على الساحتين الداخلية والخارجية.

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