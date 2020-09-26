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​مستشار رئيس الوزراء يكشف حقيقة منشور يطالب بالتبرع لمستشفى أورام بالزقازيق

05:56 م السبت 26 سبتمبر 2020
​مستشار رئيس الوزراء يكشف حقيقة منشور يطالب بالتبرع لمستشفى أورام بالزقازيق

هاني يونس

(مصراوي):


حذر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في تديونة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك"، من منشور متداول لشخص يطالب بالتبرع لمبنى مستشفى أورام الأطفال في الزقازيق.

وقال يونس: "الأسماء المتداولة في المنشور غير متواجدة في المستشفى"، محذرا المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه المنشورات.

وأضاف: "الدواء اللي بيقولوا عليه مش موجود، متوافر، يبقى قصدهم إيه قولوا انتم؟ خلوا بالكم، من الصبح وأكثر من جهة شغالة ع البوست ده ووصلنا للنتيجة اللى ذكرتها لكم".

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هاني يونس مستشفى أورام الزقازيق

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