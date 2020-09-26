مستشار رئيس الوزراء يكشف حقيقة منشور يطالب بالتبرع لمستشفى أورام بالزقازيق
(مصراوي):
حذر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في تديونة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك"، من منشور متداول لشخص يطالب بالتبرع لمبنى مستشفى أورام الأطفال في الزقازيق.
وقال يونس: "الأسماء المتداولة في المنشور غير متواجدة في المستشفى"، محذرا المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه المنشورات.
وأضاف: "الدواء اللي بيقولوا عليه مش موجود، متوافر، يبقى قصدهم إيه قولوا انتم؟ خلوا بالكم، من الصبح وأكثر من جهة شغالة ع البوست ده ووصلنا للنتيجة اللى ذكرتها لكم".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
102625
عدد المصابين
-
93531
عدد المتعافين
-
5853
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
32744522
عدد المصابين
-
24167549
عدد المتعافين
-
992914
عدد الوفيات
إعلان