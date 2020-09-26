وزير السياحة والآثار و30 سفيرًا أجنبيًا في زيارة لمتحف شرم الشيخ (صور)

(مصراوي):

زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، و30 سفيرًا أجنبيًا، اليوم الجمعة، متحف شرم الشيخ لتفقد اللمسات الأخيرة بالمتحف تمهيدًا افتتاحه الوشيك.

يأتي ذلك استكمالًا لفعاليات الزيارة الحالية لوزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ للاحتفال بيوم السياحة العالمي مع وزراء الطيران المدني والبيئة والدولة للإعلام، و30 سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية في مصر.

وشارك في زيارة المتحف كل من الدكتور بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري الغرف السياحية، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، والعميد المهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

وخلال الجولة حرص وزير السياحة والآثار على تفقد جزء واحد فقط من المتحف، والسماح للسفراء بزيارة قاعة واحدة فقط ليظل باقي المتحف وكنوزه مفاجأة للجميع، حيث سيضيف عنصر جذب جديد لمدينة شرم الشيخ وللسياحة المصرية بشكل عام.

ومن ناحيتهم، أشاد السفراء بالمتحف وبروعة القطع الأثرية الموجودة فيه، معربين عن استمتاعهم الشديد بالقاعة التي شاهدوها، وعن شغفهم برؤية باقي المتحف وزيارته مرة أخرى عند الافتتاح لرؤية ما لم يقوموا بمشاهدته خلال هذه الزيارة.

وأشاروا إلى أنهم لم يتوقعوا رؤية مثل هذا المتحف الرائع فى مدينة شرم الشيخ، وأضافوا أنه سيكون من أروع المتاحف بجمهورية مصر العربية.

يعكس سيناريو العرض الخاص بالمتحف الأوجه المختلفة للحضارة المصرية عن طريق عرض مجموعة منتقاة من القطع الأثرية، التي تم اختيارها بعناية من المخازن المتحفية بقصر المنيل وكوم أوشيم وسقارة ومتاحف السويس والإسماعيلية واليوناني الروماني بالإسكندرية والمتحف المصري بالتحرير، ومخازن مدينة الأقصر والأشمونين بالمنيا.

ةوصل إجمالي عدد القطع التي استقبلها المتحف حتى الآن إلى 6062 قطعة، آخرها قطعة نادرة من الموزاييك من الإسكندرية ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وتمثال للآله "ايروس" وهو يصطاد الغزلان والتي من المقرر أن تعرض بمدخل المتحف، وتمثال آخر نادر للآله "بس" من الطين غير المكتمل الحرق وسيتم وضعه في قاعة "الإنسان والحياة البرية"، بالإضافة إلى القطع التي تم اكتشافها حديثاً في بعض المواقع الأثرية لعرضها لأول مرة بما يعمل على إثراء منظومة العرض المتحفي بالمتحف.