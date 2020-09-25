تشميع 3 سناتر للدروس الخصوصية بشمال الجيزة.. فيديو
كتب- يوسف عفيفي:
أعلن حي شمال الجيزة، ضبط وتشميع 3 سناتر للدروس الخصوصية، بمدينة التحرير وشارع النصر وطارق بن زياد بأرض الجمعية.
كما تم مصادرة المقاعد والوسائل التعليمية وشاشات العرض وإيداعها مخازن الحي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأضافت المحافظة في بيان اليوم، أن ذلك جاء في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن التصدي لمراكز الدروس الخصوصية لما لها من تأثير سلبي على المنظومة التعليمية.
وتابعت المحافظة في بيانها، أن السناتر هم: سناتر التحرير والنصر وطارق بن زياد.
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