بقيادة "عبدالعال" وعدد من النواب الحاليين.. قائمة الصعيد الوطنية تبدأ مشوار الانتخابات

كتب- مصراوي:

شهد مقر ائتلاف دعم مصر، استقبال المرشحين للقائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، للتصوير صور الدعاية الانتخابية، وجاء على رأسهم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب الحالي، ليخوض الانتخابات عبر قائمة الجيزة والصعيد.

وقالت مصادر، لمصراوي، إنه من المرتقب أن يخوض رئيس البرلمان الحالي علي عبدالعال، انتخابات مجلس النواب المقبلة ٢٠٢٠ ضمن القائمة الوطنية للبرلمان ممثلا عن الصعيد.

ورجحت المصادر أن يتواجد رئيس البرلمان الحالي على رأس قائمة الصعيد في ظل الاستعداد لاعتزامه الترشح مجددا لرئاسة المنصب ذاته والفوز به في ظل ما يتمتع به من شعبية بين نواب البرلمان بشكل عام.

وجاءت قائمة نواب محافظة سوهاج متضمنة الأسماء الآتية: طارق رضوان، أحمد نشأت منصور، شعبان لطفي، أحمد جعفر، سامي سوس، محمود الضبع، اللواء الهامي البارودي، عبلة الهواري، رقية الهلالي، ألفت المزلاوي، مي مازن، غادة الضبع، نانسي نعيم.

كما حصل مصراوي على الأسماء المرشحة يالقائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب المقبلة عن محافظة الغربية وشملت قائمة المرشحين على القائمة في محافظة الغربية: الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر، النائب محمد كمال مرعي عن دائرة المحلة، محمد أحمد زايد عن مركز سمنود، النائب علي عز عن مدينة طنطا، عمرو يونس المدير التنفيذي لتنسيقية الأحزاب ممثل مرشح شباب، النائب أحمد يحيى الجحش عن زفتى، موسى صقر عبدالفتاح.

وحصل مصراوي أيضا على القائمة الوطنية لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالأقصر، حيث تضم نواب قدامى وبعض الوجوه الجديدة وهم: الدكتور محمد العماري أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لعدة دورات ممثلا لحزب مستقبل وطن، سيدة الأعمال أماني الشعولي أمين المرأة بحزب مستقبل وطن بالأقصر ممثلة عن الحزب، النائب السابق بالبرلمان المنقضي أحمد إدريس والمرشح في القائمة عن حزب حماة الوطن، زينب السلايمي ممثلة لذوي القدرات الخاصة.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات استقبال طلبات الترشح ابتداءً من يوم الخميس الماضي وتستمر حتى السبت المقبل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى، على أن تبدأ خارج مصر أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين ٢١ و٢٢ و٢٣ أكتوبر ٢٠٢٠، بينما تجرى انتخابات المرحلة الأولى في الداخل يومي السبت والأحد الموافقين ٢٤ و٢٥ أكتوبر المقبل، على أن تعلن نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى ويتم نشرها بالجريدة الرسمية يوم الأحد الموافق أول نوفمبر ٢٠٢٠.