لبحث أوجه التعاون وتطوير الخدمات.. وزير الكهرباء يستقبل المدير الإقليمي لـ"SAIPEM" الإيطالية

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه استقبل، اليوم الأربعاء، جورجيو إيليا، المدير الإقليمي لشركة "SAIPEM" الإيطالية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوفد المرافق له؛ لدعم وتعزيز أوجه التعاون القائم وبحث سُبل زيادة حجم التعاون المستقبلي بين قطاع الكهرباء والشركة.

وأشاد شاكر، في بداية اللقاء، بالعلاقات المصرية- الإيطالية المتميزة، مؤكدًا الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة؛ لدعم أواصر التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى التعاون القائم مع الشركات الإيطالية والتي شاركت في العديد من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية على أرض مصر.

وأوضح وزير الكهرباء أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير كل الخدمات بالقطاع من إنتاج ونقل وتوزيع.

وأكد شاكر الاهتمام الذي يوليه القطاع لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية؛ وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث بلغت نسبة مساهمة إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نحو 20% من الحمل الأقصى، بالإضافة إلى ذلك تمت الموافقة على استراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأكد وزير الكهرباء أن القطاع يعمل على تحسين وتطوير كل الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع، مبديًا ترحيبه بالتعاون مع شركة SAIPEM، موضحًا أنه تم تبني برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.

وأشاد جورجيو إيليا، المدير الإقليمي لشركة SAIPEM الإيطالية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكدًا ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

وأشاد إيليا أيضًا بما يمتلكه قطاع الكهرباء المصري من خبرات كبیرة في كل المجالات، معربًا عن رغبة شركتهم في الاستثمار في مصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة، مشيراً إلى اهتمام الجهات العالمية للاتجاه في الاستثمار على أرض مصر التي تعد بوابة للدخول إلى قارة إفريقيا.

وعرض جورجيو رغبة الشركة المساهمة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة؛ كالشمس والرياح وتحلية المياه؛ ومنها كذلك التكنولوجيات الحديثة في وقود الهيدروجين، كما أبدى استعداد الشركة لتنظيم ورش عمل لعرض خبرات الشركة في مختلف التكنولوجيات الحديثة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ورحب وزير الكهرباء بالتعاون مع شركة SAIPEM الإيطالية من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجي، مشيرًا إلى إمكانية التعاون في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة؛ خصوصًا طاقة الرياح والشمس، وكذلك استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه.

وأكد شاكر رغبة القطاع في البدء في مشروعات لاستخدام التكنولوجيات الجديدة كمراحل تجريبية.

وتأتى هذه اللقاءات في إطار سعي القطاع للاستفادة من التقنيات الحديثة في إنتاج الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية في مصر، وكذلك لجذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات في قطاع الكهرباء المختلفة في مصر ودعم تشجيع الاستثمار على أرضها، بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كل المجالات.