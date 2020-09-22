مساعد وزير الزراعة ورئيس قطاع الإنتاج يتفقدان مزارع شرق العوينات

كتب- أحمد مسعد :

تفقد اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للخدمات البيطرية، يرافقه الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الانتاج، الثلاثاء، عدد من المشروعات الإنتاجية بمنطقة شرق العوينات، وذلك في زيارة استمرت لمدة ثلاثة أيام تم خلالها تفقد عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني بالمنطقة.

وقال اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بالاهتمام بصعيد مصر ومحاور التنمية الاستراتيجية.

وشملت الزيارة تفقد مزارع قطاع الإنتاج بالمنطقة، والتي تقع على مساحة 37 ألف فدان، تشمل زراعات مفتوحة "الذرة الشامية، والنخيل"، فضلا عن مزارع للإنتاج الحيواني، وقاعدة الجراد في المنطقة والوحدة البيطرية وكذلك محطة الزراعة الآلية والإرشاد والزراعة البحثية التابعة للمحطات المركزية.

وأكد مساعد وزير الزراعة، على أهمية تحسين الأداء، ورفع الكفاءة لزيادة الإنتاجية، مع ضرورة استخدام النظم الحديثة، وتطبيق الأبحاث العلمية، الخاصة بزيادة الإنتاجية، وتحسين السلالات.

وأشار إلى أن الدولة والوزارة يعملان على تدعيم الاستثمار الجيد والجدي الذي يهدف إلى إحداث التنمية المستدامة والذي يؤدي حق الدولة.

وقال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، إن هناك توجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالحفاظ علي موارد قطاع الإنتاج والتوسع في الزراعات المختلفة والمحافظة على الثروة الحيوانية للمساهمة فى تأمين الأمن الغذائي لشعب مصر.

وأكد السباعي، أن هناك اهتمام بالتركيز على زيادة الإنتاحية، فضلا عن استخدام أساليب الري المطورة لترشيد استخدام المياه.